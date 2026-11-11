В Правительстве рассмотрели вопросы развития сферы образования

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев провел совещание по вопросам модернизации национальной базы данных образования, цифровизации сферы образования, повышения эффективности государственного финансирования. В совещании приняли участие министр просвещения Жулдыз Сулейменова, заместители акимов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Министерством просвещения совместно с АО «Қазақтелеком» разработан план поэтапного включения регионов в национальную образовательную платформу. Внедрение сервиса направлено на автоматизацию государственных услуг, повышение точности данных, обеспечение прозрачности использования бюджетных средств.

Внимание уделено вопросам совершенствования механизмов финансирования дошкольных организаций. В частности, рассмотрено предложение по внедрению единой методики расчета стоимости государственного образовательного заказа. В этой связи поручено проработать возможность установления базовой стоимости государственного образовательного заказа на одного воспитанника на республиканском уровне с применением экономически обоснованных поправочных коэффициентов, учитывающих региональные особенности и различия в затратах на оказание образовательных услуг.

Обозначена необходимость повсеместного внедрения систем контроля доступа с использованием технологии Face ID в организациях образования. Применение таких систем направлено на повышение уровня безопасности, автоматизацию учета участия обучающихся в обучении, обеспечение контроля доступа на территорию организаций образования.

По итогам совещания государственным органам и акиматам даны поручения по дальнейшей цифровизации сферы образования, повышению эффективности использования бюджетных средств.