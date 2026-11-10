В Астане стартовал заключительный этап XIX Президентской олимпиады

Сегодня, 9 ноября, в Астане на базе комфортной школы №33 стартовал республиканский этап XIX Президентской олимпиады по предметам естественно-математического направления. В интеллектуальном соревновании принимают участие 188 школьников со всех регионов Казахстана. Олимпиада продлится до 13 ноября.

Учащиеся 11 (12)-х классов продемонстрируют свои знания по четырем предметам - математике, физике, химии и биологии. Олимпиада направлена на выявление и поддержку одаренных школьников, развитие их интеллектуального потенциала и интереса к естественным наукам.

В этом году в первом, региональном этапе приняли участие 3 690 учащихся. Во второй, отборочный этап прошли 406 школьников, из которых по итогам двух туров определены 188 финалистов.

Работы участников оценит жюри, в состав которого вошли победители и призеры международных олимпиад, а также студенты, магистранты и доктора PhD ведущих отечественных и зарубежных университетов.

По итогам соревнования победители и призеры будут награждены дипломами I, II и III степени Министерства просвещения Республики Казахстан.

Для обеспечения академической честности и прозрачности предусмотрена прямая трансляция олимпиады. Ссылки на эфиры будут опубликованы на официальном сайте daryn.kz.

Президентская олимпиада проводится с 2008 года и является традиционным интеллектуальным соревнованием, направленным на поддержку талантливых школьников и развитие их научного потенциала.