В 11 регионах построят 13 новых колледжей на 20 тыс. ученических мест

В Казахстане модернизируется инфраструктура системы технического и профессионального образования и создаются условия для обучения молодежи в современных колледжах. Об этом сообщила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова на заседании Правительства.

За счет местных исполнительных органов и работодателей — 174 колледжа, при поддержке недропользователей — 13 колледжей. Вместе с тем материально-техническая база 143 государственных колледжей требует обновления.

Для дальнейшей модернизации в 11 регионах предусмотрено строительство 13 новых современных колледжей. Реализация проектов позволит сократить дефицит образовательной инфраструктуры и обеспечить молодежь современными условиями для получения профессионального образования.

KZgovernment/26419