В Астане открыт новый филиал НЦПК «Өрлеу»

В столице официально начал работу городской филиал НЦПК «Өрлеу» - Институт профессионального развития. В церемонии открытия приняла участие министр просвещения Республики Казахстан Жұлдыз Сүлейменова, которая ознакомилась с возможностями нового пространства.

Директором нового филиала НЦПК «Өрлеу» в Астане назначен Ерлан Қалмақов. В разные годы он работал в сферах внутренней и молодежной политики, возглавлял управления культуры и по делам религий Костанайской области. В 2024-2026 годах занимал должность директора Департамента воспитательной работы и дополнительного образования Министерства просвещения Республики Казахстан.

В Институте оборудованы кабинеты проектного и исследовательского обучения, STEM и межпредметного обучения, обучения и профессионального развития, кабинет «Ыбырай Алтынсарин», а также студия звукозаписи.

Одно из основных направлений работы филиала - внедрение искусственного интеллекта и STEM-технологий в педагогическую практику. Локальный сервер, VR-оборудование и 3D-принтер позволят учителям осваивать новые технологии не только в теории, но и на практике.

Церемония открытия продолжилась площадкой «Профессиональный диалог» с участием педагогов. В ходе встречи обсуждались вопросы профессионального развития, повышения качества образования и поддержки учителей.