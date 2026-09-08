В Казахстане трансформируется система технического и профессионального образования с учетом реального спроса рынка труда. Об этом сообщила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова на заседании Правительства.

В рамках Дорожной карты трансформации системы ТиПО на 2025–2027 годы реализуются комплексные меры по модернизации отрасли. Обновляется содержание образования, усиливается участие бизнеса, повышается профессиональный потенциал педагогов, внедряется цифровая интеграция и совершенствуется нормативная база.

Главная задача новой модели — обеспечить каждого молодого человека востребованной профессией, а предприятия — необходимыми квалифицированными кадрами. На следующем этапе ТиПО планируется сформировать как ключевой институт обеспечения кадровой потребности экономики.

Сегодня подготовка кадров по рабочим квалификациям ведется в 480 колледжах, где обучаются более 131 тыс. студентов. При этом 103 тыс. студентов (79%) поступили на базе 9 класса. В текущем учебном году прием на рабочие квалификации вырос до 57 тыс. студентов.

Значительно выросло и трудоустройство выпускников. Наиболее высокий показатель трудоустройства отмечается у портных — 79%, поваров — 77%.

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