В Казахстане 20 новых специальностей включили в классификатор ТиПО

Содержание технического и профессионального образования обновляется с учетом изменений на рынке труда и появления новых компетенций. Об этом сообщила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова на заседании Правительства.

Сегодня на основе 552 профессиональных стандартов разработано 14 494 образовательные программы, из них 4 348 — по рабочим квалификациям. Классификатор дополнен 20 новыми специальностями, по которым разработано 243 образовательные программы.

В образовательные программы внедряются микроквалификации и дополнительные программы Minor. При этом во все программы предусмотрено включение Minor по применению инструментов искусственного интеллекта в профессиональной деятельности.

Программы 27 колледжей уже прошли оценку на соответствие международным отраслевым требованиям, до конца 2027 года такую оценку пройдут еще 30 колледжей.

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