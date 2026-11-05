Во всех регионах Казахстана проходит второй (областной) этап республиканской олимпиады по лингвистике среди учащихся 8–11(12) классов.

В интеллектуальном состязании принимают участие около 1 000 школьников, успешно прошедших районный и городской этапы. Всего на первом этапе олимпиады свои знания продемонстрировали 9 тысяч учащихся.

Олимпиада направлена на развитие логического и аналитического мышления, умения выявлять языковые закономерности и находить нестандартные решения. Участники выполняют задания по анализу языковых структур, сравнению языковых явлений и формулированию выводов на основе логических рассуждений.

По итогам областного этапа будут определены сильнейшие участники, которые представят свои регионы на заключительном этапе олимпиады.

Республиканский этап состоится 30 ноября 2026 года. Каждый регион и организация представят команду из трёх участников, набравших наибольшее количество баллов по итогам областного этапа.