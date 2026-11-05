В КАЗАХСТАНЕ СОКРАТИЛОСЬ ЧИСЛО ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СОВЕРШЁННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

По итогам 9 месяцев 2026 года в Казахстане количество правонарушений, совершённых несовершеннолетними, сократилось на 6,9%.

Положительная динамика отмечается в ряде регионов страны. В их числе Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Атырауская, Актюбинская и Жамбылская области.

Министерство просвещения совместно с Министерством внутренних дел продолжает работу по совершенствованию системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Основное внимание уделяется предупреждению противоправного поведения, раннему выявлению рисков, адресному сопровождению подростков и формированию правовой культуры.

Министерством просвещения также проводятся выездные мониторинги в регионах, позволяющие выявлять недостатки в организации профилактической работы и определять направления её усиления.

С 2026-2027 учебного года в школах внедрены обязательные курсы, направленные на формирование правовой грамотности и гражданской ответственности учащихся. Для 5-7 классов предусмотрен курс «Основы Конституции», который знакомит школьников с основными правами и обязанностями граждан, формирует уважение к закону и государственным институтам.

Для учащихся 8-11 классов введён курс «Закон и порядок». Его содержание направлено на развитие правосознания, предупреждение противоправного поведения и формирование личной ответственности за принимаемые решения.

Дальнейшая профилактическая работа выстраивается на принципах раннего выявления рисков, адресной поддержки несовершеннолетних и формирования культуры законопослушного поведения в рамках Концепции «Дети Казахстана» на 2026-2030 годы и Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений».