В Министерстве просвещения представлены новые руководители

Министр просвещения Жұлдыз Сүлейменова представила коллективу Юлию Овечкину, назначенную председателем Комитета по охране прав детей, и Фаризу Дүйсенбаеву, назначенную заместителем председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования.

Обе сотрудницы продолжили профессиональный путь в системе Министерства просвещения, получив назначения на новые должности. Эти кадровые решения соответствуют принципу меритократии и продолжают практику продвижения сотрудников ведомства с учетом их профессионального опыта и квалификации.

Юлия Руслановна Овечкина начала трудовую деятельность в 2014 году в системе образования города Риддера. Возглавляла сектор органа опеки и попечительства, охраны прав детей отдела образования города Усть-Каменогорска. С 2020 года занимала должность заместителя председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Фариза Сансызбайқызы Дүйсенбаева начала трудовую деятельность в 2014 году в судебной системе. Работала в юридических департаментах центральных государственных органов. С 2023 года в Министерстве просвещения последовательно занимала должности руководителя управления, заместителя директора и директора Юридического департамента.