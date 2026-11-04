В КАЗАХСТАНЕ СТАЛО МЕНЬШЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ

По итогам 9 месяцев 2026 года в Казахстане количество правонарушений в отношении детей сократилось на 3,7%.

Положительная динамика отмечается в ряде регионов страны, в том числе в Жамбылской, Атырауской, Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях.

Министерство просвещения проводит выездные мониторинги для оценки практической реализации государственной политики в сфере защиты прав детей. Особое внимание уделяется регионам, где ранее произошли резонансные происшествия с участием несовершеннолетних или выявлены недостатки в организации профилактической работы.

В частности, мониторинги проведены в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях и области Жетісу. Их результаты показали необходимость усиления практической реализации действующих механизмов защиты детей на уровне организаций образования.

Во взаимодействии с Министерством внутренних дел продолжается работа по совершенствованию системы профилактики правонарушений в отношении детей. Особое внимание уделяется раннему выявлению угроз, адресному сопровождению несовершеннолетних и своевременному реагированию на факты нарушения их прав.

В рамках пилотного внедрения новых подходов предусмотрено включение в оценку профессиональной деятельности педагогов показателя своевременного выявления противоправных действий в отношении детей.

С 2026-2027 учебного года для учащихся 5-11 классов внедрён обязательный курс «Личная безопасность». Школьники учатся распознавать опасные ситуации, защищать личные границы, соблюдать правила безопасного поведения и своевременно обращаться за помощью.

Работа по совершенствованию системы защиты прав и безопасности детей продолжается в рамках Концепции «Дети Казахстана» на 2026-2030 годы и Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений».