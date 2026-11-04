Министр просвещения Республики Казахстан Жұлдыз Сүлейменова в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику приняла участие в международной конференции «Техническое и профессиональное образование: принятие изменений, формирование стандартов и создание общего будущего», состоявшейся в городе Тяньцзинь.

На международной конференции рассмотрены вопросы модернизации системы технического и профессионального образования, повышения качества подготовки специалистов и совершенствования международных образовательных стандартов. Казахстанская делегация приняла участие в круглом столе министров образования, в ходе которого обсуждались подходы, предусмотренные «Пекинским соглашением».

В рамках сессии «Техническое образование формирует новый облик сотрудничества вдоль Шелкового пути» Жұлдыз Сүлейменова представила опыт Казахстана в развитии технического и профессионального образования, а также подготовке квалифицированных кадров с учетом потребностей рынка труда.

В ходе визита министр провела встречи с министром образования Китайской Народной Республики Хуай Цзиньпэном и вице-министром образования Ван Гуаньяном. Стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в сфере образования, развитие системы технического и профессионального образования, обмен опытом и возможности реализации совместных инициатив.

В ходе встреч китайская сторона представила предложения по углублению сотрудничества в сфере технического, профессионального и инженерного образования, расширению академической мобильности, а также развитию совместной работы в области цифрового образования.