Министр просвещения встретилась с педагогами IT-лицея города Косшы

В ходе рабочей поездки в город Косшы министр просвещения Жұлдыз Сүлейменова посетила IT-лицей. Министр побывала в начальных классах, пообщалась с детьми и учителями начальной школы.

Затем в актовом зале состоялась встреча с педагогическим коллективом лицея в формате вопросов и ответов. Учителя задали вопросы об оценивании в начальных классах, аттестации педагогов, качестве учебников и других аспектах организации учебного процесса.

В ходе разговора обсуждены практические аспекты применения новой системы оценивания, вопросы прохождения аттестации и обновления содержания учебников. Жұлдыз Сүлейменова дала разъяснения по поднятым темам и рассказала о проводимой Министерством просвещения работе.