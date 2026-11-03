В Алматы пройдет IV международная конференция «Шахматы в образовании»

12–13 ноября на базе университета Narxoz в Алматы состоится IV международная конференция «Шахматы в образовании». Мероприятие будет посвящено развитию школьных шахмат и обмену международным опытом в этой области.

На конференции обсудят роль шахмат в развитии логического и критического мышления учащихся, вопросы их внедрения в образовательный процесс, а также подготовки педагогов.

В международной конференции примут участие представители Министерства просвещения, руководство Казахстанской федерации шахмат, зарубежные эксперты, методисты и педагоги.

В рамках двухдневной программы запланированы панельные сессии, презентации современных образовательных программ и мастер-классы. Участники обменяются опытом преподавания шахмат в школах и обсудят перспективы дальнейшего развития этого направления.

Подробная информация о конференции: https://conf.kazchess.kz/kz