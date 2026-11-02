Алматинские школьники представили экологические проекты на экофоруме

В школе-гимназии №174 Алматы состоялся городской эко-смарт форум «Қалдықтан құндылыққа», посвящённый переработке отходов и их полезному использованию. Форум организован в рамках общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан», реализуемой по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

Школьники представили экологические проекты, разработанные с применением искусственного интеллекта, цифровых технологий и STEAM-подходов. В форуме приняли участие представители сферы образования, учёные и педагоги.

На выставке ECO Smart Expo были представлены проекты по переработке отходов и сбережению природных ресурсов. Среди них изделия из переработанных материалов, экомыло из натуральных растительных компонентов и проект «Умная теплица».

Также школьники продемонстрировали солнечные панели, системы умного полива и сбора дождевой воды, макеты «Зелёного города» и «Умной школы».

На пленарной сессии педагоги и учащиеся обменялись опытом по вопросам формирования экологической культуры, применения цифровых технологий и экодизайна.

Одна из важных задач инициативы «Таза Қазақстан» в сфере образования заключается в формировании у подрастающего поколения ответственного отношения к природе в повседневной жизни. Экологические проекты школьников помогают воплощать эту задачу в конкретных делах. Дети учатся применять полученные знания для переработки отходов, экономии воды и энергии, внося свой вклад в защиту окружающей среды.