В Казахстане реализуются меры по развитию инклюзивного образования

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании поручил создавать необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями. Эта работа включает расширение доступной инфраструктуры, сокращение дефицита специалистов и раннее выявление потребностей детей.

Для расширения доступа детей к качественному образованию и необходимой комплексной поддержке в 20 регионах страны планируется строительство 20 инклюзивных школ-комплексов нового формата с кабинетами реабилитации и оздоровления.

Планируется пересмотреть норматив открытия психолого-медико-педагогических консультаций. Сейчас одна консультация предусмотрена на 50 тысяч детей. Предлагается снизить этот показатель до 40 тысяч. Это позволит расширить сеть консультаций в регионах и повысить доступность специализированной помощи детям и их родителям.

26 февраля 2026 года на расширенном заседании коллегии Министерства просвещения заместитель Премьер-Министра дал поручение по вопросам специального и инклюзивного образования. Во исполнение поручения проведён комплексный анализ состояния системы, определены основные проблемы и направления их решения. По итогам разработан Межведомственный комплексный план по развитию инклюзивного образования на 2026–2030 годы. В сентябре текущего года документ согласован и утверждён шестью министерствами.

План направлен на обеспечение равного доступа к качественному образованию, своевременное выявление индивидуальных потребностей каждого ребёнка и развитие безбарьерной образовательной среды. Также предусмотрено повышение качества психолого-педагогического сопровождения.

Поддержка ребёнка начинается с раннего выявления его потребностей. Эта работа также охватывает социализацию, профессиональное самоопределение и подготовку к самостоятельной жизни.

Кроме того, министерство рассматривает вопросы организации работы вечерних школ, развития кабинетов поддержки инклюзии и обеспечения права на образование несовершеннолетних, содержащихся в следственных изоляторах. Изучается возможность внедрения системы SMS-оповещения для повышения безопасности детей.

Министерство просвещения открыто к конструктивному диалогу и рассмотрению предложений заинтересованных сторон. Наша общая задача состоит в том, чтобы обеспечить равные возможности для каждого ребёнка и создать необходимые условия для его обучения, развития и благополучия.