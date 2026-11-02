В Алматы завершилась международная олимпиада по искусственному интеллекту и машинному обучению FAIO 2026 (Fizmat AI Olympiad), по итогам которой состоялось награждение победителей и призеров. Международное интеллектуальное состязание организовано НАО «Республиканская физико-математическая школа» на базе SDU University.

В этом году в отборочном этапе олимпиады приняли участие около 1 500 школьников из более чем 125 городов 28 стран мира. По результатам отбора в финал прошли 49 команд, из которых 47 приняли участие в решающем этапе. Всего в финале соревновались 118 школьников из 15 стран.

Участниками международной олимпиады стали школьники из Казахстана, Армении, Беларуси, Испании, Италии, Кипра, Кыргызстана, Марокко, Монголии, России, Румынии, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана и Филиппин.

Олимпиада проходила в командном формате. Участники выполняли сложные задания по программированию, анализу данных, математике и машинному обучению. Финальный этап состоял из двух туров.

По итогам соревнований Гран-при завоевала команда России. Первое место заняли 3 команды из России, второе место присуждено 8 командам из Казахстана, России, Таиланда и Кипра, третье место заняли 12 команд из Казахстана, Румынии, России, Испании и Монголии. Общий призовой фонд олимпиады составил 11 миллионов тенге.

Олимпиада FAIO проводится уже в третий раз. Если в 2024 году в ней участвовали только казахстанские школьники, то сегодня соревнование вышло на международный уровень. Олимпиада способствует развитию знаний и навыков талантливых школьников в области искусственного интеллекта и машинного обучения, обмену опытом и повышению интереса к современным технологиям.

Проведение международной олимпиады поддержали крупные технологические, финансовые и образовательные организации. В частности, activ 5G выступил телекоммуникационным партнером, Freedom Holding Corp. - технологическим партнером, ANSA Qory - партнером по инновациям, Halyk - импакт-партнером. Поддержку проекту также оказали Mastercard, investbanq, MA7 Ventures, Silkroad Innovation Hub и Marine Health.

Проведение подобных международных интеллектуальных соревнований в Казахстане способствует укреплению образовательного потенциала страны, поддержке талантливых школьников и развитию международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

Поздравляем всех победителей и призеров олимпиады! Желаем юным талантам новых достижений в предстоящих интеллектуальных соревнованиях. Выражаем благодарность организаторам международной олимпиады и всем партнерам, оказавшим поддержку в ее проведении!