Приоритеты, обозначенные в Послании Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева народу Казахстана, направлены на повышение качества образования, поддержку педагогов и создание равных возможностей для каждого ребенка. На этих задачах остановилась министр просвещения Жұлдыз Сүлейменова в своем выступлении на закрытии XV международной конференции NIS.

Конференция на тему «Школа и человеческий потенциал: качественное образование и равные возможности» собрала в Астане около 1700 участников. Отечественные и зарубежные эксперты обсудили вопросы профессионального развития педагогов, инклюзивного обучения, применения искусственного интеллекта и благополучия учащихся.

Министр рассказала о роли системы образования в развитии человеческого капитала, подчеркнув важность создания условий для качественного образования, безопасности и всестороннего развития каждого ребенка. Конференция, которая в этом году достигла 15-летнего рубежа, помогает педагогам обмениваться опытом и соединять результаты международных исследований со школьной практикой.

В ходе встречи Жұлдыз Сүлейменова вручила государственные и ведомственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в развитие образования, в том числе руководству, педагогам и сотрудникам NIS.