Жұлдыз Сүлейменова ознакомилась с работой школы-гимназии в городе Косшы

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область министр просвещения Жұлдыз Сүлейменова посетила школу-гимназию в городе Косшы и ознакомилась с работой организации образования.

Обозначенные Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым приоритеты по развитию образовательной инфраструктуры объединяют как государственную поддержку, так и частные инициативы. Одним из конкретных примеров такого подхода является эта школа-гимназия, построенная в 2023 году за счет средств Фонда Булата Утемуратова и безвозмездно переданная городу Косшы.

Трехэтажная школа рассчитана на 1500 учеников, ее общая площадь составляет около 16 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрены современные учебные кабинеты, лаборатория, учебно-производственные мастерские, информационный центр, творческая студия, коворкинг-пространство, спортивный и гимнастический залы. Инфраструктура школы оборудована с учетом доступности для детей с особыми потребностями.

Жұлдыз Сүлейменова ознакомилась с образовательной средой школы, организацией учебно-воспитательного процесса и достижениями учащихся. Министру представили возможности кабинета мобилографии, творческие работы школьников в сфере медиа и реализуемые ими проекты.

Подобные социальные проекты позволяют объединить усилия государства и бизнеса для создания современных условий, обеспечивающих детям качественное образование и всестороннее развитие.