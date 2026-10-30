В Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления дальнейшего развития страны. Защита прав детей, обеспечение их безопасности и благополучия остаются важнейшими задачами государственной политики.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова провела рабочее совещание с руководителями управлений по защите прав детей всех регионов страны.

В ходе совещания обсуждены вопросы обеспечения безопасности несовершеннолетних, профилактики нарушений их прав, своевременного выявления рисков и повышения эффективности работы региональных структур.

Особое внимание уделено усилению взаимодействия между уполномоченными органами, оперативному реагированию на обращения и принятию конкретных мер по защите интересов детей. Подчеркнута необходимость не только своевременного решения возникающих проблем, но и системной работы по их предупреждению.

Защита прав каждого ребенка требует постоянного внимания и скоординированной работы на всех уровнях. Министерство просвещения продолжит работу по укреплению механизмов защиты детства и создания безопасной среды для каждого ребенка.