По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева центры психологической поддержки функционируют во всех 20 регионах Казахстана. Их деятельность направлена на оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам, профилактику буллинга, насилия и суицидального поведения среди несовершеннолетних.

С начала 2026 года консультативную помощь в центрах получили более 33 тысяч человек, в том числе около 19 тысяч детей, более 10 тысяч родителей и 4,3 тысячи педагогов.

Помимо индивидуальных консультаций, центры проводят профилактическую работу и обеспечивают методическое сопровождение специалистов организаций образования. С начала года проведено более 25 тысяч мероприятий, включая семинары, вебинары и практикумы, направленные на повышение профессиональных компетенций школьных психологов и других специалистов системы образования.

Кроме того, на контакт-центр 111 поступило около 2,6 тысячи обращений по вопросам суицидальных рисков, буллинга, насилия и другим проблемам, связанным с защитой прав и благополучием детей.

Особое внимание уделяется раннему выявлению психологических трудностей у детей, своевременному оказанию необходимой помощи и поддержке семей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

Работа центров направлена на укрепление психологического благополучия детей и формирование безопасной и поддерживающей среды в организациях образования.