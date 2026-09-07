Новый учебный год: в Министерстве просвещения состоялось торжественное мероприятие

В Министерстве просвещения состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний. В нем приняли участие сотрудники Министерства и подведомственных организаций.

В ходе мероприятия министр просвещения Жұлдыз Сүлейменова наградила ряд сотрудников за вклад в подготовку и проведение республиканской Августовской конференции.

«Поздравляю всех вас с Днем знаний и началом нового учебного года! На Августовской конференции с участием Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева были определены приоритетные направления дальнейшего развития системы образования. Выражаю всем вам благодарность за вклад в подготовку и проведение этого важного мероприятия на высоком уровне. Это результат общей работы большой команды. Вы проявили слаженность и ответственность, качественно выполнив каждую поставленную задачу», - отметила Жұлдыз Сүлейменова.

Поздравляем награжденных! Желаем всем коллегам успехов в новом учебном году и новых достижений!