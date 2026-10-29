Более 67 тысяч детей и молодежи охвачены проектом по формированию культуры водосбережения

В рамках общенациональной экологической инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан» в организациях образования продолжается работа по формированию экологической культуры и бережного отношения к природным ресурсам.

В Кызылординской области реализуется проект «Вода и образование», охвативший более 67 тысяч детей и молодежи из 55 организаций образования. К проекту привлечены 1 773 педагога, проведено 2 843 интерактивных занятия, создано 55 школьных водных клубов и реализовано 4 876 экологических инициатив.

По результатам проекта уровень знаний участников по вопросам водосбережения повысился с 48,8% до 93%. Для педагогов разработан образовательный ресурс «Су сандығы», включающий 17 тематических разделов, интерактивные задания и практические материалы.

29–30 октября в Кызылорде проходит республиканский семинар, посвященный формированию экологической культуры и навыков водосбережения через образование. В нем принимают участие более 250 представителей сферы образования из 20 регионов Казахстана.

Участники обмениваются лучшими образовательными практиками, представляют исследовательские проекты школьников, водосберегающие технологии и экологические инициативы. Особое внимание уделяется распространению опыта Кызылординской области и расширению сети школьных водных клубов в других регионах страны.

Мероприятие организовано при участии Министерства просвещения РК, Министерства водных ресурсов и ирригации РК, ЮНИСЕФ Казахстан, акимата Кызылординской области и партнерских организаций. Проект реализуется при финансовой поддержке Французского агентства развития (AFD).