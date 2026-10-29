Школы нового формата построят в 20 регионах Казахстана

В Казахстане продолжается развитие инклюзивного образования, расширение сети специальных организаций и подготовка специалистов для сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. В рамках исполнения поручений Главы государства, данных в Послании, предусмотрено строительство специальных школ нового формата. Об этом на заседании Правительства доложила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Сегодня в Казахстане насчитывается более 237 тыс. детей с особыми образовательными потребностями. В стране функционирует 541 организация специального образования. В рамках реализации поручений Президента в 20 регионах предусмотрено строительство специальных школ нового формата на 1 тыс. мест, а также создание 600 мест в областях с кабинетами реабилитации и оздоровления.

Особое внимание уделяется подготовке квалифицированных специалистов. Обучение кадров для работы с детьми с особыми образовательными потребностями ведется в 17 педагогических вузах и 9 колледжах. В 2027 году колледжи планируют выпустить более 500 логопедов.

В организациях образования работают 7,5 тыс. педагогов-ассистентов, обеспечивающих индивидуальное сопровождение детей. С начала текущего учебного года подготовка таких специалистов организована в шести колледжах, куда принято 210 студентов.

Для повышения доступности психолого-медико-педагогического сопровождения Министерство также планирует пересмотреть нормативы открытия ПМПК, предусмотрев расчет из числа 40 тыс. детей вместо действующего норматива в 50 тыс.

Важным направлением остается модернизация инфраструктуры специальных организаций. В 2024 году при поддержке фонда «Қазақстан халқына» были обновлены учебные кабинеты и мастерские в 99 специальных школах. Совместные проекты с фондом будут продолжены.

Комплексный подход к развитию инклюзивного образования закреплен в Межведомственном комплексном плане на 2026–2030 годы. Его реализация направлена на совершенствование системы поддержки детей с особыми образовательными потребностями и дальнейшее повышение доступности образовательных услуг в регионах.