Более 51 тыс. специалистов рабочих профессий ежегодно выпускают колледжи Казахстана

В рамках поручений Президента Министерство просвещения Казахстана развивает цифровую инфраструктуру образования, внедряет искусственный интеллект и совершенствует подготовку кадров с учетом потребностей экономики. Об этом на заседании Правительства доложила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Ключевым элементом Единой цифровой архитектуры образования станет Национальная образовательная база данных (НОБД), с которой планируется интегрировать используемые системы управления обучением. Это позволит объединить цифровые ресурсы и сократить административную нагрузку на педагогов.

Также создается Национальная образовательная ИИ-платформа для внедрения искусственного интеллекта в среднее образование, в том числе для сокращения разрыва в качестве обучения между городскими и сельскими школами.

Кроме того, планируется сократить перечень обязательной документации для педагогов с 25 до 5 документов.

Параллельно ведется работа по развитию технического и профессионального образования с учетом потребностей рынка труда и масштабных инвестиционных проектов. Сегодня в Казахстане действуют 763 организации технического и профессионального образования, где обучаются около 577 тыс. человек. К 2030 году их контингент планируется увеличить до 681 тыс. студентов.

Подготовка кадров по рабочим специальностям ведется в 480 колледжах, где обучаются более 131 тыс. студентов. Ежегодно выпускается свыше 51 тыс. специалистов. В строительной отрасли обучаются около 13 тыс. студентов.

В связи с объявлением следующего года Годом масштабного общенационального строительства планируется увеличить государственный образовательный заказ по востребованным специальностям и усилить взаимодействие колледжей с работодателями.