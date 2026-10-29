В Костанайской области создают плодовые сады на территориях организаций образования

В рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, в Костанайской области реализуется масштабный экологический проект «Менің аулам – менің бағым». Он направлен на формирование экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе и вовлечение детей и молодежи в озеленение родного края.

Проект объединяет школы, колледжи и вузы региона. Одной из первых площадок стала школа №31 города Костаная, построенная в рамках национального проекта «Келешек мектептері».

На первом этапе к инициативе присоединятся 100 организаций образования, в том числе 85 школ, 12 колледжей и 3 вуза. До 2030 года планируется охватить более 400 организаций образования Костанайской области.

В рамках проекта предусмотрена высадка 1 000 саженцев и создание первых 100 плодовых садов. В дальнейшем планируется высадить еще более 3 тысяч саженцев. К озеленению и благоустройству территорий будут привлекаться учащиеся, педагоги и родители.

Особое внимание уделяется сочетанию экологического воспитания с практическим обучением. Школьные сады станут площадками для изучения биологии и экологии, проведения исследований и реализации ученических проектов. Дети смогут самостоятельно ухаживать за растениями и наблюдать за результатами своего труда.

Проект «Менің аулам – менің бағым» призван не только создать зеленые пространства, но и сформировать у подрастающего поколения ответственное отношение к окружающей среде, привить культуру созидательного труда и заботы о родной земле.