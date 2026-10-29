Казахстан занял первое место в Центральной и Южной Азии по показателю «Образование»

По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане последовательно реализуются масштабные преобразования в сфере образования, направленные на повышение его качества и доступности, развитие современной школьной инфраструктуры и укрепление педагогического потенциала. Эти направления являются важной частью государственной политики по развитию человеческого капитала.

По результатам Глобального индекса инноваций (Global Innovation Index) за 2025 год Казахстан занял первое место среди стран Центральной и Южной Азии по показателю «Образование». В мировом рейтинге по данному направлению страна расположилась на 68-м месте.

Положительная динамика отмечена и в Мировом рейтинге конкурентоспособности Международного института управленческого развития (IMD). По субфактору «Образование» Казахстан поднялся с 45-го места в 2021 году до 38-го в 2025 году среди 69 стран, достигнув наивысшего результата за последние пять лет.

Еще одним значимым показателем стало второе место Казахстана среди 69 стран по соотношению учащихся и педагогов в системе среднего образования. Согласно Мировому рейтингу привлекательности стран для талантов (IMD), на одного педагога в Казахстане приходится 8,34 учащегося.

В рамках государственной политики продолжается развитие образовательной инфраструктуры. По инициативе Главы государства реализован национальный проект «Келешек мектептері», в рамках которого построено 217 современных школ на 460 тысяч ученических мест. Наряду с этим совершенствуются меры поддержки педагогов и создаются условия для повышения качества обучения.

Международные показатели отражают позиции Казахстана в сфере образования и подтверждают значимость последовательного развития образовательной системы для укрепления человеческого капитала страны.