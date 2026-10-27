Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание освоению подрастающим поколением науки и современных технологий, развитию инженерных и инновационных навыков. В рамках проводимой работы в этом направлении казахстанские школьники демонстрируют высокие результаты на международных соревнованиях.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова встретила в международном аэропорту Астаны казахстанских школьников, вошедших в пятерку лучших на двух международных соревнованиях по дрон-спорту в США. Министр поздравила юных спортсменов с достижениями и пожелала успехов в предстоящих соревнованиях.

12-летний Әлихан Нсанбаев занял пятое место на чемпионате мира MultiGP World Championship 2026 в Далласе, в котором приняли участие 830 спортсменов из 44 стран. На международном турнире USA Drone Soccer International Cup 2026 в Лонг-Бич сборная Казахстана вошла в пятерку лучших среди 16 команд. Честь страны защищали школьники из Уральска и Атырау Наурызбек Есетов, Алдияр Бауыржан, Әлихан Нсанбаев и Альтаир Әбілғазиев.

Юные спортсмены получили путевки на международные соревнования по итогам республиканского турнира Kazakhstan Drone Championship & Cup, организованного Республиканским учебно-методическим центром дополнительного образования Министерства просвещения совместно с общественным объединением «Aspandrone» при поддержке компании «Dronly Ltd.». При содействии этих партнеров также было обеспечено участие национальной сборной в международных соревнованиях.

В ходе встречи министр выразила благодарность родителям юных спортсменов и их тренерам Қайсар Есенғали, Андрею Тишину, Нұрбол Қырықбаев, Дидару Сахратову и Александру Шимановскому, отметив важность развития интереса детей к техническому творчеству и формирования инженерных навыков.