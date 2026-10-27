Министр просвещения встретилась со специальным представителем Генерального секретаря ООН

По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Казахстане реализуются законодательные и институциональные реформы, направленные на защиту прав детей, предупреждение насилия и обеспечение безопасности каждого ребенка.

Эти вопросы стали основной темой встречи министра просвещения Жулдыз Сулейменовой со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей Наджат Маалла Мджид, прибывшей в Казахстан с рабочим визитом.

Во встрече также приняли участие заместитель Председателя Курултая Республики Казахстан, Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, сотрудники Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Министерства просвещения.

Жулдыз Сулейменова представила ключевые преобразования в национальной системе защиты прав детей, а также основные направления Концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы.

Особое внимание уделили развитию инфраструктуры защиты детства. Обсуждались создание региональных управлений по защите прав детей, совершенствование работы органов опеки и попечительства, центров психологической поддержки, раннее выявление детей, нуждающихся в помощи, и взаимодействие профильных служб.

Отдельно рассмотрели меры по профилактике насилия и буллинга, укреплению психологической безопасности в организациях образования и обеспечению доступности помощи для детей, в том числе через контакт-центр «111».