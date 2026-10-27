В Казахстане расширяются возможности для развития культуры чтения среди школьников

По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 2023 года в Казахстане реализуется общенациональная программа «Балалар кітапханасы». Ее главная цель - привить детям любовь к чтению, повысить интерес к литературе и обеспечить доступ к качественным книгам.

Сегодня общий библиотечный фонд организаций образования страны составляет 142 млн экземпляров, из которых более 29 млн приходится на художественную литературу. За последние годы школьные библиотеки пополнились еще 1,6 млн экземпляров художественных произведений.

В школах и колледжах Казахстана действуют 1 956 библиотечных коворкинг-центров. Это современные пространства, где школьники могут не только читать книги, но и участвовать в литературных встречах, обсуждениях и интеллектуальных мероприятиях.

Развивается и цифровая библиотечная инфраструктура. На платформе edu.bookfund.gov.kz доступны электронные версии 2 580 книг казахской и мировой литературы. С февраля 2026 года функционирует информационная система Oqyrman.kz, предназначенная для мониторинга читательской грамотности обучающихся.

Особое внимание уделяется вовлечению детей в чтение. В рамках республиканского проекта «Кітап оқитын ұлт» по направлению «Читающая школа» зарегистрировано более 680 тысяч участников. Школьники читают литературные произведения, проверяют свои знания и участвуют в интеллектуальных соревнованиях.

Популяризация чтения является важной частью единой программы воспитания «Адал азамат».