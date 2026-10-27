Министр просвещения наградила работников отрасли ко Дню Республики

В Министерстве просвещения состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Республики. Министр Жулдыз Сулейменова поздравила коллектив с национальным праздником и отметила важность совместного труда для развития страны.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию системы образования, повышению статуса педагогов и обеспечению качественного обучения и воспитания подрастающего поколения. Министр подчеркнула значимость этих приоритетов в ходе торжественного собрания.

Жулдыз Сулейменова поздравила награжденных и выразила благодарность за их ответственную работу и вклад в развитие образования.

Указом Главы государства государственными наградами награждены

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы»

Мәжитова Күнсұлу Балтабайқызы - учитель казахского языка и литературы общеобразовательной школы №10 города Алматы.

Орден «Құрмет»

Жұмағұлова Зәуре Әбдікенқызы - главный научный сотрудник Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина.

Шуиншина Шолпан Мырзақасымқызы - главный научный сотрудник Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина.

Медаль «Ерен еңбегі үшін»

Әбдікәрімова Әсемгүл Берлібекқызы - главный эксперт Департамента инвестиционной политики и развития инфраструктуры.

Әбдірахымов Нұрболат Ерғазыұлы - заместитель директора Департамента стратегии и международного сотрудничества.

Барон Лада Анатольевна - главный эксперт Комитета среднего образования.

Давлет Тимур Владимирович - директор Республиканского научно-практического центра «Дарын».

Дәуренбекова Жанна Мұратқызы - главный эксперт Департамента бюджетного планирования.

Емішова Аманкүл Бастаубайқызы - заместитель руководителя Республиканской научно-педагогической библиотеки.

Ерманова Назерке Ақтұрланқызы - главный эксперт Департамента дошкольного образования.

Есіркепова Сәуле Сыдықалиқызы - руководитель управления Комитета по обеспечению качества в сфере образования.

Жұмабаева Салтанат Гиззатқызы - директор Института содержания среднего образования Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина.

Қайыпбаева Айгүл Тоқтарбайқызы - старший научный сотрудник Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина.

Қожаева Жанар Зікірақызы - главный эксперт Департамента воспитания и дополнительного образования.

Қозкеева Раушан Асқатқызы - руководитель управления Комитета по охране прав детей.

Құсайынов Ғабит Мұқанайұлы - главный научный сотрудник Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина.

Мақсұтов Жайық Жұмабайұлы - руководитель управления Департамента инвестиционной политики и развития инфраструктуры.

Мәуіт Ырысбек Мәуітұлы - основатель компании «Zerdeli Group», город Астана.

Нұрғалиева Ажар Ғазизқызы - директор школы №227 «Келешек мектебі» города Алматы.

Смажанова Майра Шәмшанқызы - главный эксперт Департамента финансов и государственных закупок.

Халметова Юлдуз Фурқатқызы - главный эксперт Департамента инвестиционной политики и развития инфраструктуры.

Шаханова Бекзада Сейтахметқызы - руководитель управления Департамента стратегии и международного сотрудничества.

Ведомственными наградами Министерства просвещения награждены

Медаль «Ыбырай Алтынсарин»

Төлбасиева Назира Төлбасықызы

Медаль «Салаға қосқан үлесі үшін»

Абдиров Мерген Муратович

Почетная грамота министерства

Макишева Айнагуль Макулбековна

Мукашева Бакыт Ныгметовна

Нұржан Жібек Дәуітбайқызы

Почетный диплом «Заслуженный работник Министерства просвещения»

Кожахметов Мурат Маратович

Благодарность Министерства просвещения

Айдарбек Аружан Сабитқызы

Амангелді Шолпан Амангелдіқызы

Калибаева Салтанат Мухаметхановна

Марбанова Набира Оралбекқызы

Нарымбекова Айдана Ерболқызы

Туржигитова Эльмира Мусаевна

Оспанәлиев Нұрәлі Бақытжанұлы

Широв Ерлан Алтынбекович

День Республики - праздник, символизирующий независимость и государственность нашей страны, единство народа и общие ценности. Поздравляем всех награжденных!