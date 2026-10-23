В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по развитию образовательной инфраструктуры ко Дню Республики в Казахстане открылись 10 новых объектов образования. Новые школы, детские сады, дворцы школьников и инновационный учебный центр появились в четырех областях страны, а также в Астане и Алматы.

В Астане открылись два новых дворца школьников на 1 500 мест. В Алматы введены в эксплуатацию три детских сада на 880 мест. Новые объекты позволят расширить доступность дошкольного и дополнительного образования, создать современные условия для всестороннего развития детей.

В Восточно-Казахстанской области открылась школа на 50 мест в селе Кыстау-Курчум. В области Жетісу введены в эксплуатацию специализированный лицей-интернат «Білім-инновация» на 300 мест в Талдыкоргане и школа на 60 мест в селе Коксай. В области Ұлытау открылось новое здание школы № 5 на 80 мест в городе Каражал.

В Актобе открылся инновационный учебный центр Aqtobe IT Hub на 300 мест. Здесь созданы условия для обучения по пяти направлениям, включая искусственный интеллект, робототехнику, 3D-моделирование, программирование и цифровые медиа.

С 2019 года в Казахстане построено 1 342 школы на 1,1 млн ученических мест. По поручению Главы государства продолжается системная работа по развитию образовательной инфраструктуры, сокращению дефицита ученических мест, решению проблем трехсменного и аварийного обучения, а также созданию безопасных и комфортных условий для детей.