В Астане прошёл турнир по тоғызқұмалақ «KELESHEK CUP» среди учащихся «Келешек мектептері»
В преддверии Дня Республики в Астане в рамках единой программы воспитания «Адал азамат» состоялся городской турнир по тоғызқұмалақ «KELESHEK CUP» среди учащихся «Келешек мектептері».
На базе школы №106 участники продемонстрировали своё мастерство в национальной интеллектуальной игре. Главная цель турнира - популяризация национальных ценностей, развитие логического мышления школьников и укрепление дружеских связей между школами.
По итогам соревнований определены победители и призёры.
Среди юношей
I место - Қуаныш Аян (школа №101)
II место - Бұхар Бексұлтан (школа №114)
III место - Сайпулла Бүркіт (школа №115)
Среди девушек
I место - Тәңірбергенова Айнел (школа №100)
II место - Сұлтанқызы Дилназ (школа №110)
III место - Жетпис Ляззат (школа №112)
Турнир организован Национальной академией образования имени Ы. Алтынсарина и Национальным научно-практическим центром физической культуры Министерства просвещения Республики Казахстан совместно с Федерацией тогызкумалака города Астаны.
Поздравляем победителей и призёров! Желаем юным интеллектуалам, популяризирующим национальную игру, новых достижений и успехов в предстоящих соревнованиях!