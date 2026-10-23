В Астане прошёл турнир по тоғызқұмалақ «KELESHEK CUP» среди учащихся «Келешек мектептері»

В преддверии Дня Республики в Астане в рамках единой программы воспитания «Адал азамат» состоялся городской турнир по тоғызқұмалақ «KELESHEK CUP» среди учащихся «Келешек мектептері».

На базе школы №106 участники продемонстрировали своё мастерство в национальной интеллектуальной игре. Главная цель турнира - популяризация национальных ценностей, развитие логического мышления школьников и укрепление дружеских связей между школами.

По итогам соревнований определены победители и призёры.

Среди юношей

I место - Қуаныш Аян (школа №101)

II место - Бұхар Бексұлтан (школа №114)

III место - Сайпулла Бүркіт (школа №115)

Среди девушек

I место - Тәңірбергенова Айнел (школа №100)

II место - Сұлтанқызы Дилназ (школа №110)

III место - Жетпис Ляззат (школа №112)

Турнир организован Национальной академией образования имени Ы. Алтынсарина и Национальным научно-практическим центром физической культуры Министерства просвещения Республики Казахстан совместно с Федерацией тогызкумалака города Астаны.

Поздравляем победителей и призёров! Желаем юным интеллектуалам, популяризирующим национальную игру, новых достижений и успехов в предстоящих соревнованиях!