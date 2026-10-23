«Еще одной важной задачей является всестороннее развитие сферы образования.

Это делается, прежде всего, во имя светлого будущего подрастающего поколения. За это время в стране было открыто 1483 детских сада, было построено 1342 современных школы.

В течение последних семи лет на высшее образование для молодежи было выделено более 655 тысяч образовательных грантов на общую сумму 1,5 трлн тенге. Предпринятые шаги будут способствовать освоению молодыми людьми выбранных профессий и качественному развитию их практических навыков.

Есть такая народная мудрость: «Егемен елдің еңсесі – биік» («У суверенного государства – высокий дух»). Благодаря Независимости мы добились больших успехов в различных сферах. Поэтому мы обязаны беречь мир в стране и самоотверженно трудиться ради укрепления нашей государственности.

Сегодня я напомнил о некоторых наших достижениях.

Однако в условиях современных вызовов и обостряющейся конкуренции недопустимо довольствоваться прошлыми успехами.Нам предстоит еще многое сделать. Мы признаем имеющиеся недостатки и упущения. Правительство, депутаты и государственные служащие должны приложить все усилия для их устранения.

Подробно приоритетные задачи и планы развития государства я представлю на следующей неделе в Послании народу Казахстана».