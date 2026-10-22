Насымжан Жамбековна Оспанова в порядке ротации назначена руководителем Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Астаны. Она продолжит работу в системе Министерства просвещения, возглавив территориальный департамент.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова поблагодарила Насымжан Жамбековну за вклад в защиту прав и законных интересов детей и пожелала успешной работы на новом направлении.

Насымжан Оспанова трудовой путь начала мастером производственного обучения, работала преподавателем, заместителем директора и руководителем колледжей. С 2017 года возглавляла Департамент технического и профессионального образования Министерства образования и науки, а с октября 2022 года руководила Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения.

На новой должности Насымжан Жамбековна продолжит работу по обеспечению качества образования и соблюдению прав участников образовательного процесса в столице.