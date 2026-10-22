Определены 100 лучших студентов колледжей Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание повышению престижа рабочих профессий и развитию системы технического и профессионального образования. В рамках этой работы в Казахстане подведены итоги республиканского конкурса «Топ-100 студентов колледжей Республики Казахстан».

По итогам конкурса определены 100 лучших студентов, отличившихся профессиональным мастерством, лидерскими качествами и инновационными проектами.

На участие в конкурсе подали заявки более 5 тысяч студентов из 400 колледжей всех регионов страны. Конкурс проходил в три этапа: внутриколледжный, региональный и республиканский.

Главная цель конкурса, организованного Министерством просвещения, - поддержка талантливой молодежи, повышение престижа рабочих профессий и популяризация достижений студентов колледжей. Координацию и проведение конкурса осуществляло НАО «Talap».

С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке https://e.talap.edu.kz/top100