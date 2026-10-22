Казахстанские школьники показали высокие результаты на международных соревнованиях по дрон-спорту в США. 12-летний Алихан Нсанбаев занял пятое место на чемпионате мира MultiGP World Championship 2026, а национальная сборная Казахстана по дрон-футболу вошла в пятерку лучших на турнире USA Drone Soccer International Cup 2026.

На чемпионате мира в Далласе из 830 спортсменов 44 стран отбор прошли 69 пилотов. По итогам квалификационных полетов Алихан Нсанбаев вошел в число 12 финалистов и занял пятое место. Юный спортсмен занимается в Областном центре технического творчества города Уральска и является участником команды «Aspan». Его тренеры - Кайсар Есенгали и Андрей Тишин.

На международном турнире по дрон-футболу в Лонг-Бич сборная Казахстана заняла пятое место среди 16 команд из шести стран. Страну представили школьники из Уральска и Атырау - Наурызбек Есетов, Алдияр Бауыржан, Алихан Нсанбаев и Альтаир Абилгазиев.

Подготовку сборной к соревнованиям обеспечили тренеры Кайсар Есенгали, Нурбол Кырыкбаев, Дидар Сахратов и Александр Шимановский.

Путевку на чемпионат мира Алихан завоевал по итогам республиканского турнира Kazakhstan Drone Championship & Cup, организованного Республиканским учебно-методическим центром дополнительного образования Министерства просвещения совместно с общественным объединением «Aspandrone» при поддержке компании «Dronly Ltd.». При содействии этих партнеров также было обеспечено участие национальной сборной по дрон-футболу в международных соревнованиях.

В Казахстане соревнования по дрон-спорту проводятся на региональном, областном и республиканском уровнях. Они способствуют выявлению талантливых школьников, развитию инженерного мышления, интереса к робототехнике и современным технологиям, а также подготовке юных спортсменов к международным чемпионатам.