В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране проводится системная работа по созданию условий для всестороннего развития детей, организации их содержательного досуга и расширению возможностей дополнительного образования.

В продолжение этой работы в Астане открылся многофункциональный Дворец школьников «TANYM ART». В церемонии открытия нового комплекса приняли участие министр просвещения Жулдыз Сулейменова и аким города Астаны Женис Касымбек.

Новый Дворец школьников оснащен современным оборудованием и специализированными пространствами для развития способностей детей. Здесь будут работать кружки по робототехнике, STEM-технологиям, научно-техническому творчеству, танцам, искусству и другим направлениям. Также предусмотрены два бассейна, спортивные и концертные залы, современные учебные кабинеты и творческие пространства.

Особое внимание в центре уделено созданию инклюзивной среды. Для детей с особыми образовательными потребностями созданы условия для посещения кружков, развития творческих и интеллектуальных способностей.

В ходе церемонии открытия министр ознакомилась с материально-технической базой комплекса и пообщалась с детьми. В ходе беседы обсудили их интересы, творческие увлечения и планы на будущее.

Открытие Дворца школьников «TANYM ART» расширяет возможности дополнительного образования в столице, создавая условия для занятий наукой, искусством и спортом, освоения новых навыков и раскрытия талантов детей.