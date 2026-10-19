Министр просвещения Жулдыз Сулейменова встретилась с представителями научного сообщества, работающими в министерстве и подведомственных организациях. Встреча прошла в формате открытого обмена мнениями.

Основное внимание уделили программе «Адал азамат». Участники поделились мнениями о подходах к исследованию её влияния на ценности и поведение детей. Рассмотрены методы исследования и вопросы охвата организаций образования во всех регионах страны.

Также обсуждены пути повышения качества учебников, совершенствования процессов их разработки, экспертизы и апробации в школах.

Состоялся обмен мнениями по вопросам профилактики буллинга среди детей и своевременного реагирования на него. Участники представили предложения по исследованию подходов к эффективной организации совместной работы педагогов, психологов и родителей.

По итогам встречи научное сообщество Министерства просвещения разработает рекомендации по проведению научных исследований обсуждённых вопросов. Предложения рассмотрят на последующих встречах, а также изучат возможности применения научно обоснованных подходов при принятии решений министерством.