Вице-министр просвещения Казахстана Жайык Шарабасов встретился с заместителем министра национального образования Турецкой Республики Омером Фаруком Йелкенджи. Встреча была посвящена развитию сотрудничества в сфере образования и обмену профессиональным опытом.

В рамках рабочего визита в Алматы турецкая делегация посетила Центр инновационного творчества и развития школьников «Жігер», где ознакомилась с образовательными программами и возможностями для развития творческих способностей детей.

В детской музыкальной школе №5 имени Мукана Тулебаева гостям представили условия обучения и достижения учащихся. Представители Турции посетили учебные классы и познакомились с творчеством воспитанников.

В Алматинском музыкальном колледже имени П. Чайковского делегация ознакомилась с организацией учебного процесса и подходами к подготовке будущих специалистов.

Особое внимание в ходе визита уделили развитию таланта детей и молодёжи, современным подходам к обучению и возможностям обмена опытом между образовательными организациями двух стран.