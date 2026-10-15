Платформа «Balazhan» позволит своевременно оказывать поддержку детям

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения в рамках реализации Концепции «Дети Казахстана» на 2026-2030 годы внедряет государственную цифровую платформу «Balazhan».

Основная цель платформы - своевременное выявление детей, нуждающихся в особом внимании, и организация необходимой помощи.

«Balazhan» не предусматривает введения новых требований по сбору информации о детях и их семьях. Сведения, которые ранее педагоги вели в бумажных документах и различных информационных системах, теперь будут объединены на единой цифровой платформе.

Первичные данные вносятся в платформу один раз, а в дальнейшем обновляются только по мере необходимости. Это позволит сократить объём бумажной документации, облегчить работу педагогов и улучшить взаимодействие между специалистами.

«Balazhan» является модулем Национальной образовательной базы данных. Защита персональных данных детей обеспечивается в соответствии с требованиями законодательства.

Новая система направлена на обеспечение непрерывного сопровождения детей, нуждающихся в поддержке, и повышение эффективности оказываемой им помощи.