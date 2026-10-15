Жулдыз Сулейменова обсудила с Послом Китая сотрудничество в сфере образования

Министр просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Казахстане Хань Чуньлинем. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере образования, цифровизацию учебного процесса, внедрение искусственного интеллекта и подготовку педагогических кадров.

Особое внимание уделено практическим результатам совместных инициатив. Так, представители 20 казахстанских колледжей прошли стажировку по программам искусственного интеллекта в китайском городе Ухань. Кроме того, 50 руководителей организаций образования и педагогов из регионов Казахстана повысили квалификацию в области применения ИИ в образовании.

В ходе встречи также рассмотрены вопросы изучения китайского языка в казахстанских школах. Сегодня китайский язык изучается в 33 школах страны, кроме того, действуют языковые кружки. Стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии языкового образования и расширении возможностей для учащихся.

Жулдыз Сулейменова поблагодарила китайскую сторону за поддержку совместных образовательных инициатив. Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем обмене опытом, развитии профессиональных компетенций педагогов и реализации новых совместных проектов в сфере образования.