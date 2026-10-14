В настоящее время на месте работает мониторинговая группа с участием представителей Комитета по охране прав детей, профильных территориальных органов и Национального научно-практического института благополучия детей «Өркен».

По информации Министерства здравоохранения, в пищеблоке выявлены нарушения санитарных требований. Введены ограничительные меры, проводится работа по установлению обстоятельств произошедшего.

Министерством просвещения Совету директоров и Правлению РФМШ дано указание усилить контроль за организацией питания и соблюдением санитарных требований, а также обеспечить безопасность учащихся.

Для обеспечения безопасности учащихся и непрерывности образовательного процесса обучение временно организовано в дистанционном формате.

В настоящее время приоритетом является обеспечение безопасности и защита прав учащихся, всестороннее выяснение обстоятельств произошедшего и принятие необходимых мер по результатам проверок.

Ситуация находится на контроле профильных служб и Министерства просвещения во взаимодействии с Министерством здравоохранения.