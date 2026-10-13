Казахстанские педагоги получили международные награды в Минске

На IX съезде учителей и работников образования государств – участников СНГ, прошедшем в Минске, три члена казахстанской делегации были награждены нагрудным знаком «Отличник образования СНГ». Кроме того, казахстанские педагоги завоевали два первых и одно второе место на IV Международном фестивале педагогического мастерства.

Награды получили главный научный сотрудник Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина Жаубай Караев, проректор по академической деятельности Казахского национального педагогического университета имени Абая Бану Нарбекова и учитель биологии школы-гимназии №1 имени А.С. Пушкина города Шымкента Алина Соловьёва.

В съезде приняли участие представители семи государств. Участники обсудили развитие сотрудничества в сфере образования, повышение профессиональной мобильности педагогов, внедрение инноваций и распространение эффективных педагогических практик.

На очном этапе фестиваля, организованном в Национальной академии образования Беларуси, участники провели мастер-классы и поделились профессиональным опытом.

Педагог школы-лицея №1 Жанааркинского района области Ұлытау Бауыржан Базарбаев занял первое место и был награждён дипломом І степени.

В номинации «Воспитатель» первое место заняла представительница Актюбинской области Индира Назарова.

В номинации «Психолог / социальный педагог» второе место заняла представительница Павлодарской области Римма Абигузина.

Поздравляем обладателей наград и призёров!