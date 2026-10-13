Жулдыз Сулейменова встретилась с педагогами школы села Коянды Акмолинской области

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область министр просвещения Жулдыз Сулейменова посетила общеобразовательную школу №2 села Коянды, где встретилась с педагогическим коллективом.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития школьного образования, содержание учебных программ и учебников, изменения в организации учебного процесса, а также вопросы их практической реализации в школах.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Педагоги смогли задать министру волнующие их вопросы, поделиться мнениями и предложениями по совершенствованию образовательного процесса.

Особое внимание уделено обратной связи с педагогическим сообществом. Прямой диалог с учителями позволяет учитывать их практический опыт и предложения в дальнейшей работе по повышению качества образования.