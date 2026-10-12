Столичные школьники собрали урожай, выращенный своими руками

Общенациональная экологическая акция «Таза Қазақстан», реализуемая по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, направлена на формирование культуры ответственного отношения к окружающей среде. Эти ценности находят отражение и в деятельности учащихся общеобразовательной школы №100 города Астаны.

На протяжении всего лета школьники выращивали овощи на пришкольном участке, ухаживали за растениями и наблюдали за их ростом. Вместе с родителями и педагогами они собрали выращенный собственными руками урожай, увидев результаты своего труда.

На пришкольном участке были собраны помидоры, картофель, тыква и перец. Собранный урожай передан в школьную столовую и будет использован для приготовления блюд в рамках школьного питания. Кроме того, проведены работы по благоустройству и поддержанию чистоты на территории школы.

Работа на пришкольном участке также интегрирована в образовательный процесс. Учащиеся на практике наблюдают за природными процессами, учатся ухаживать за растениями и видят реальные результаты своего труда.

Подобная практика способствует формированию экологической культуры у детей, воспитывает трудолюбие, ответственность и бережное отношение к окружающей среде.