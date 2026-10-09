В Астане прошел VII международный гастрономический фестиваль ASTAUFEST

В столице состоялся VII международный гастрономический фестиваль ASTAUFEST, объединивший более 200 представителей свыше 30 организаций образования из регионов Казахстана и зарубежных стран.

Организатором трехдневного фестиваля выступил столичный Колледж общественного питания и сервиса. Международный конкурс был направлен на повышение профессионального мастерства студентов и молодых специалистов, обмен опытом и развитие практических навыков в сфере общественного питания.

В этом году особое внимание на фестивале уделили национальной кухне. Участники представили традиционное казахское кулинарное наследие в сочетании с современными гастрономическими подходами, продемонстрировав новые формы подачи национальных блюд.

В состав жюри вошли 13 международных экспертов из Китая, Франции, Турции, Кипра, Швейцарии, Узбекистана, Кыргызстана и России.

По итогам конкурса определены обладатели Гран-при:

В номинации «Лучший повар года – 2026» среди студентов победителем стал Владислав Токарев, студент Высшего строительно-экономического колледжа города Петропавловска. В командном зачете лучшими признаны представители Татарстана Артем Захватов и Никита Данилов. Среди профессиональных мастеров Гран-при завоевала Назира Алиматова из Узбекистана.

В номинации «Лучший пекарь года – 2026» Гран-при получила Карина Камалова, представитель Алматинского государственного бизнес-колледжа.

В номинации «Лучший кондитер года – 2026» обладательницей Гран-при стала представительница Кыргызстана Айэлина Аликул.

Международный фестиваль предоставил студентам организаций технического и профессионального образования возможность повысить профессиональное мастерство, обменяться опытом и продемонстрировать свои способности на международном уровне.