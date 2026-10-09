Жулдыз Сулейменова встретилась с руководством лицеев «Білім-инновация»

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова провела встречу с руководством лицеев «Білім-инновация». Стороны обсудили вопросы повышения качества образования, поддержки одаренных учащихся и широкого распространения передового педагогического опыта в школах страны.

В ходе встречи особое внимание было уделено опыту работы лицеев «Білім-инновация». В частности, рассмотрены вопросы многоязычного образования, углубленного изучения предметов естественно-математического цикла, подготовки учащихся к международным и республиканским олимпиадам, научным проектам, а также интеграции обучения и воспитания.

Одним из ключевых направлений обсуждения стали возможности сотрудничества в рамках проекта «Келешек мектептері». В частности, рассмотрены вопросы открытия в школах нового формата специализированных классов на основе опыта лицеев «Білім-инновация», применения эффективных методик преподавания и организации профессионального обмена опытом между педагогами.

Кроме того, стороны обсудили перспективы укрепления партнерства между организациями образования и широкого внедрения практик, направленных на развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся.