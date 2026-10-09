В Астане определены победители международного турнира по дрон-футболу

В столице завершился международный турнир Astana FIDA Drone Soccer Open Cup 2026. В двухдневных соревнованиях приняли участие около 20 команд из различных регионов Казахстана, а также команда из Турции.

Турнир прошел в категории Drone Soccer Class 20. Участники продемонстрировали мастерство управления дронами, скорость и точность, командную слаженность и тактическое мышление.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

I место - команда «Surprise», город Астана;

II место - команда «SkyWings», город Актобе;

III место - команда «Qara Steed», город Астана.

Международный турнир стал площадкой для обмена опытом между молодыми пилотами дронов, совершенствования технических навыков и популяризации дрон-футбола.

Дрон-футбол объединяет спортивную конкуренцию с инженерно-техническими знаниями и способствует повышению интереса молодежи к современным технологиям.