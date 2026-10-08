Более 70 тысяч сельских школьников участвуют в районном этапе республиканской олимпиады

С 7 по 9 октября в Казахстане проходит второй, районный этап республиканской олимпиады для учащихся сельских школ. В нем принимают участие более 70 тысяч учеников 9-11 (12) классов, прошедших отбор по итогам первого этапа.

В этом году для участия в первом этапе олимпиады зарегистрировались 135 тысяч школьников. Это примерно на 10 тысяч больше, чем в прошлом году.

Олимпиада охватывает 13 общеобразовательных предметов, из которых 6 относятся к естественно-математическому направлению, 7 - к общественно-гуманитарному. Интеллектуальное соревнование состоит из четырех этапов.

Победители районного этапа получат путевки на областной этап, который пройдет с 26 по 31 октября.

Министерство просвещения проводит олимпиаду для выявления и поддержки талантливых детей из сельских школ. Она дает учащимся возможность раскрыть свои способности и проявить себя в интеллектуальных соревнованиях. За время проведения олимпиады число сельских школьников, участвующих в республиканских олимпиадах и конкурсах, выросло в 10 раз.