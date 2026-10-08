Национальная сборная Казахстана принимает участие в международном чемпионате по спортивной робототехнике FIRST Global Challenge 2026, который проходит в городе Инчхон (Республика Корея). Соревнования объединили юных инженеров из 185 стран мира. Казахстан выступает в статусе действующего четырёхкратного чемпиона мира.

В состав сборной вошли пять учащихся 9-10-х классов школы-лицея №92 имени М. Ганди города Алматы: Хусейн Мақсұт, Нұртас Серік, Аспандияр Бердали, Арнур Абдулла и Ерасыл Ендібай.

В этом году тема соревнований посвящена лесным пожарам. Участникам предстоит спроектировать, собрать и запрограммировать роботов для выполнения заданий, связанных с предотвращением и тушением лесных пожаров. Особое внимание уделяется инженерным навыкам, командной работе и международному сотрудничеству.

Подготовку казахстанской сборной осуществляют тренеры Асылбек Мурзахметов, Нурдаулет Досмагамбет, Нурсултан Ергеш и Дарманбек Наурызбаев.

Состав национальной сборной сформирован по итогам отбора, организованного Республиканским научно-практическим центром «Дарын» Министерства просвещения Республики Казахстан совместно с общественным фондом USTEM Foundation при поддержке брендов OMODA & JAECOO, входящих в состав Astana Motors.

Участие казахстанских школьников в международном чемпионате способствует развитию инженерного мышления, популяризации робототехники и STEM-образования, а также укреплению позиций Казахстана на международной арене.